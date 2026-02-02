Беларусь обошла США и большинство соседей в мировом рейтинге стран по уровню интеллекта

Беларусь обошла Соединенные Штаты Америки и всех соседей, кроме России, в мировом рейтинге стран по уровню интеллекта International IQ Test в 2026 году. Республика вошла в топ-20 перечня.
Мировой рейтинг среднего интеллекта составлен на основе результатов более чем 1 200 000 человек из 137 стран, которые прошли одинаковый IQ-тест в 2025-м. Средний показатель составил 100, он и был принят за расчетный.
Первое место, по данным International IQ Test, у Южной Кореи (106,97 пункта), второе за Китаем (106,48), а третье заняли японцы (106,3). За ними иранцы (104,8), австралийцы (104,45) и россияне (103,78).
У Беларуси 17 место и средний результат 101,05. Сразу за белорусами — американцы — 101,04, а перед республикой — Словения (101,15). Что касается соседей Беларуси по карте, то у Литвы 30 строчка и показатель 99,95, у Польши — 40-я (99,14), у Латвии — 43-я (99,01). Ниже всего в списке Украина — 95.66.
