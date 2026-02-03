В Омске начался чемпионат Сибири по художественной гимнастике

В Центре художественной гимнастики в Омске 2 февраля стартовал чемпионат Сибирского федерального округа по художественной гимнастике. На нем определят состав сборной Сибири на чемпионат России.
В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменок из 8 регионов: Республики Тыва, Кемеровской, Томской, Иркутской, Новосибирской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев. На турнире мастера спорта соревнуются в индивидуальном и групповом многоборье, сообщил областной минспорт.
Поприветствовал участниц и гостей турнира министр спорта региона Алексей Ленберг:
«Мы принимаем уже традиционно чемпионат Сибири по художественной гимнастике. Хочется отметить, что этот вид спорта не только один из самых красивых, но и самых сложных! И я желаю спортсменкам проявить свои самые лучшие качества, показать максимум, чтобы быть достойными после турнира представлять наш округ на чемпионате России».
Наш регион представляют лидеры местной гимнастики: Ульяна Янус, Юлия Вагнер, Дана Семиренко, Екатерина Пушилина, Алиса Вождаева, Полина Соклакова, Владислава Карнович, Полина Карпечина, Екатерина Санникова, Дарья Пантелеева.
Финальный день чемпионата намечен на 4 февраля.