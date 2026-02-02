Ричмонд
Письмо бывшего вице-премьера РФ Кудрина упоминается в файлах Эпштейна

Сотрудник факультета СПбГУ, где Алексей Кудрин был деканом, в 2013 году приглашал Эпштейна посетить мероприятие в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Имя бывшего вице-премьера России и экс-министра финансов Алексея Кудрина упоминается в файлах дела скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом говорится в опубликованных на сайте Минюста США данных.

Речь идет о письме, которое Кудрин направил в 2013 году президенту одной из нежелательных в РФ организаций. Тогда экс-министр занимал должность декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ. В нем он предлагал американскому коллеге посетить одно из мероприятий в Санкт-Петербурге.

Месяцем позднее аналогичное приглашение также было направлено Эпштейну, однако уже одним из сотрудников факультета СПбГУ, а не самим Кудриным. При этом в документах Минюста США не говорится о личной связи бывшего вице-премьера РФ с финансистом.

Ранее KP.RU сообщал, что в документах по делу Эпштейна упоминался бывший комик и глава киевского режима Владимир Зеленский. В переписке со скандальным финансистом обсуждалась победа нелегитимного президента Украины на выборах.

