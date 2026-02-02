Ксения Шойгу возглавила Фонд развития центра «Долина Менделеева»

Дочь секретаря Совебеза РФ Сергей Шойгу Ксению назначили гендиректором Фонда развития Инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», который займется созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче редкоземельных металлов.
«Ксения Шойгу назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра “Долина Менделеева”. Организация будет выполнять функции проектного офиса по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе», — говорится в сообщении центра.
Сообщается, что на этой должности Шойгу будет заниматься стратегическим планированием и операционным сопровождением проекта, привлечением инвесторов, обеспечением мер господдержки, координацией и интеграцией участников. Она также будет контролировать реализацию этапов проекта, обеспечение их прозрачности и формирование отчетности.
В центре указли, что Шойгу обладает большим опытом работы с зарубежными инвесторами по привлечению проектного финансирования и созданию позитивного имиджа проекта в глазах мирового сообщества инвесторов.
Отметим, Ксения Шойгу является руководителем проекта «Лига героев», организатором проекта «Гонка героев» и главой проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.
Напомним, создание Ангаро-Енисейского кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Ожидается, что проект объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть и позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью. Это позволит сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта. Кластер создается под руководством правительства РФ, куратором и координатором проекта является аппарат Совбеза РФ.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин сообщил, по поручению президента ведомство разработало план по развитию отрасли редкоземельных и редких металлов.