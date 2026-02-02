Ксения Шойгу возглавила Фонд развития центра «Долина Менделеева»

Напомним, создание Ангаро-Енисейского кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Ожидается, что проект объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть и позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью. Это позволит сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта. Кластер создается под руководством правительства РФ, куратором и координатором проекта является аппарат Совбеза РФ.