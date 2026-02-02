Ученые назвали простой способ улучшить сон без лекарств

В ходе работы ученые сопоставляли воздействие солнечного света в различные периоды дня — утренние, дневные и вечерние часы — с ключевыми характеристиками сна. Участники предоставляли сведения о времени, проведенном на солнце до 10 утра, между 10 и 15 часами, и после 15 часов. На основе стандартного опросника PSQI оценивалось общее качество сна респондентов. Особое внимание было уделено так называемой середине сна — параметру, отражающему гармонию между сном и циркадными ритмами человека.