Ученые назвали простой способ улучшить сон без лекарств

Исследование, охватившее более 1700 бразильцев, выявило взаимосвязь между регулярным утренним пребыванием на солнце и улучшением качества сна, а также нормализацией его режима. Данные этого анализа были обнародованы в научном журнале BMC Public Health.
В ходе работы ученые сопоставляли воздействие солнечного света в различные периоды дня — утренние, дневные и вечерние часы — с ключевыми характеристиками сна. Участники предоставляли сведения о времени, проведенном на солнце до 10 утра, между 10 и 15 часами, и после 15 часов. На основе стандартного опросника PSQI оценивалось общее качество сна респондентов. Особое внимание было уделено так называемой середине сна — параметру, отражающему гармонию между сном и циркадными ритмами человека.
Выяснилось, что наиболее ощутимый эффект оказывает именно утренний солнечный свет. Дополнительные полчаса, проведенные на солнце до 10 утра, сдвигали середину сна в среднем на 23 минуты вперед, что является признаком устойчивых биологических часов. Также было зафиксировано, что у людей, получающих больше утреннего света, субъективное восприятие качества сна в целом лучше.
Воздействие вечернего солнца также демонстрировало определенный эффект, однако значительно менее выраженный. При этом, продолжительность ночного отдыха, скорость засыпания и эффективность сна не показали прямой зависимости от количества полученного света.
Авторы исследования акцентируют внимание на том, что даже не меняя общую продолжительность сна, пребывание на утреннем солнце может помочь в «настройке» внутренних биологических часов. По их утверждению, простая практика — проводить время на свету в первую половину дня — может стать доступным и естественным методом поддержания здорового сна в современных условиях жизни.