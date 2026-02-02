Свободное посещение из-за непогоды введут в школах и детсадах Ростова 3 февраля

3 февраля во всех муниципальных школах и детских садах Ростова-на-Дону введут режим свободного посещения. Такое решение приняли из-за непогоды и минусовой температуры, говорится в телеграм-канале городского управления образования.
— Родители самостоятельно принимают решение о необходимости участия ребенка в образовательном процессе. Этот день не будет считаться пропуском по неуважительной причине, — подчеркивают в управлении образования.
Предполагается, что завтра новый материал в школах изучаться не будет, также не должны оценивать домашние задания. Изучение новых тем будет восполнено в ходе выполнения образовательных программ.
Ростовчан просят быть осторожными в непогоду. Нужно помнить, что во время ветра и снегопада нельзя подходить близко к деревьям, ЛЭП и легким конструкциям. Нельзя подходить к оборванным проводам. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».
Вечером 2 февраля в Ростове-на-Дону продолжают уборку улиц, задействовали 119 единиц техники и 400 дворников. За сутки на Дону должно выпасть до 20 см снега.
