Свободное посещение из-за непогоды введут в школах и детсадах Ростова 3 февраля

Ростовчан просят быть осторожными в непогоду. Нужно помнить, что во время ветра и снегопада нельзя подходить близко к деревьям, ЛЭП и легким конструкциям. Нельзя подходить к оборванным проводам. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».