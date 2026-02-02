«Это было не случайно»: Хинштейн рассказал о чуде после ДТП, в котором пострадал

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал видео в телеграм-канале, в котором сообщил, что продолжает лечение после ДТП дома. Ему организовали больничную палату в домашних условиях, но постоянный надзор врачей больше не нужен — только время для восстановления.
«Сегодня из Курской областной клинической больницы меня доставили домой, здесь же в Курск. О полном выздоровлении речи пока, увы, не идет. Слишком серьезно получены повреждения, поэтому одну из комнат, по сути, переоборудовали в больничную палату. Определенное время на реабилитацию мне еще потребуется», — заявил Хинштейн.
Хинштейн отметил, что находится в контакте с коллегами, читает сообщения в соцсетях и благодарит медиков за помощь. Он продолжает работать и решать вопросы организации деятельности в регионе по мере сил, и постепенно будет возвращаться к делам все в большем объеме.
«Низкий поклон нашим медикам за то, что они для меня сделали и продолжают делать. Абсолютно невероятно, в тот момент, когда произошло ДТП, по шоссе ехала бригада скорой. Они оказали мне первую помощь и довезли до больницы. Как человек верующий я понимаю, это было промыслительно, а не случайно», — отметил Хинштейн.
Ранее KP.RU сообщил, что Хинштейн был госпитализирован после серьезного ДТП, в котором его автомобиль занесло и выбросило с дороги.