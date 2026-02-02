ФАС получила жалобу на действия организатора торгов по продаже Домодедово

Повторные торги по продаже «Домодедово» завершились 29 января победой ООО «Перспектива» — стопроцентной дочерней структуры «Международного аэропорта Шереметьево». Сделка была заключена по минимальной цене в 66,132 млрд рублей, так как на голландском аукционе стоимость лота снижалась, а единственный конкурент — структура, связанная с аэропортом «Внуково», — отказалась повышать ставку после достижения цены отсечения. Первые торги в январе были признаны несостоявшимися. Таким образом, контроль над двумя крупнейшими московскими авиаузлами — «Шереметьево» и «Домодедово» — оказался в руках одной группы.