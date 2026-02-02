Ричмонд
ФАС получила жалобу на действия организатора торгов по продаже Домодедово

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу на действия банка ПСБ как организатора торгов по продаже московского аэропорта «Домодедово». Документ был подан 26 января, всего за три дня до повторного аукциона, сообщает РИА «Новости».

Как следует из изученного агентством уведомления ФАС, жалоба касается действий или бездействия банка ПСБ при организации продажи 100% долей в уставном капитале аэропорта. Рассмотрение назначено на 3 февраля в дистанционном режиме, участвовать в нём могут уполномоченные представители ПСБ банка и электронной торговой площадки «РТС-тендер».

Повторный аукцион состоялся 29 января, и победителем стала дочерняя структура аэропорта «Шереметьево», предложившая минимальную стартовую цену в 66,1 млрд рублей. Организатору торгов теперь запрещено заключать договор до решения ФАС по жалобе.

Повторные торги по продаже «Домодедово» завершились 29 января победой ООО «Перспектива» — стопроцентной дочерней структуры «Международного аэропорта Шереметьево». Сделка была заключена по минимальной цене в 66,132 млрд рублей, так как на голландском аукционе стоимость лота снижалась, а единственный конкурент — структура, связанная с аэропортом «Внуково», — отказалась повышать ставку после достижения цены отсечения. Первые торги в январе были признаны несостоявшимися. Таким образом, контроль над двумя крупнейшими московскими авиаузлами — «Шереметьево» и «Домодедово» — оказался в руках одной группы.

