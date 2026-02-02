Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Шойгу возглавила фонд «Долина Менделеева»

Руководитель проекта «Лига героев» и дочь секретаря Совета безопасности РФ Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник, 2 февраля, на сайте официальной информации.

Руководитель проекта «Лига героев» и дочь секретаря Совета безопасности РФ Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник, 2 февраля, на сайте официальной информации.

Организация будет выполнять функции проектного офиса по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе.

— Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича, — говорится в документе.

Ранее Шойгу заявила о своем намерении принять участие в крупнейшем ультратриатлоне мира Siberman в 2026 году. Соревнование проводится с 2016 года, а его 10-й, юбилейный старт пройдет в Хакасии. Программа включает три дня испытаний.

В начале сентября 2024 года она была переизбрана на пост главы Федерации триатлона России на четырехлетний срок. Среди участников конференции были представители региональных федераций из 50 субъектов РФ, каждый из них отдал свой голос за Шойгу.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше