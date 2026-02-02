Дочь Шойгу возглавила фонд «Долина Менделеева»

Руководитель проекта «Лига героев» и дочь секретаря Совета безопасности РФ Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник, 2 февраля, на сайте официальной информации.
Организация будет выполнять функции проектного офиса по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе.
— Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича, — говорится в документе.
Ранее Шойгу заявила о своем намерении принять участие в крупнейшем ультратриатлоне мира Siberman в 2026 году. Соревнование проводится с 2016 года, а его 10-й, юбилейный старт пройдет в Хакасии. Программа включает три дня испытаний.
В начале сентября 2024 года она была переизбрана на пост главы Федерации триатлона России на четырехлетний срок. Среди участников конференции были представители региональных федераций из 50 субъектов РФ, каждый из них отдал свой голос за Шойгу.