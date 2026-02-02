Трамп: Моди согласился отказаться от российской нефти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы отказался от поставок российской нефти. Соответствующий пост в понедельник, 2 февраля, написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
— Он согласился прекратить закупать российскую нефть и начать покупать значительно больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы, — говорится в публикации.
21 ноября в СМИ появилась информация о том, что индийский конгломерат Reliance Industries, который был крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, сообщил о полной остановке импорта сырья из страны для своего нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Джамнагаре.
Индийские банки, по сообщениям журналистов, готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но только в том в случае, если углеводород будет поступать от продавцов, не включенных в черный список, и транзакции будут соответствовать требованиям для освобождения от западных санкций.
Еще 6 ноября Дональд Трамп заявил, что Индия якобы «в основном» прекратила закупки российской нефти, отметив, что его переговоры с Нарендрой Моди по торговым вопросам прошли «отлично».