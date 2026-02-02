Ричмонд
Куклачев прокомментировал признание России самой «кошачьей» страной в мире

Россия стала лидером в мировом рейтинге стран с наибольшим количеством домашних кошек. Народный артист России, дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал признание России самой «кошачьей» страной.

По его словам, любовь к кошкам связана с добротой и душевностью россиян.

— Этот показатель еще раз демонстрирует, что наши люди, наш народ, наша страна являются самым добрым и самым правильным таким инструментом во всей мировой экономике и во всей мировой жизни, потому что кошка — это существо, которое живет с человеком уже более 3500 лет, — приводит его слова Life.ru.

Ранее дрессировщик заявил, что лишение цирков права на покупку новых животных приведет к полному уничтожению отрасли. Он напомнил, что российский цирк всегда славился своими выступлениями со зверями.

В январе стало известно, что абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек. Победитель набрал более 19,7 тысячи баллов. Кроме того, в предварительном рейтинге также лидировал кот из России. Короткошерстный британец набрал 550 баллов.