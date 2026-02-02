Ричмонд
Новые дорожные заторы собрались на трассе М-4 в Ростовской области

Заторы общей протяженностью в 15 км собрались на 951 и 979 км трассы М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 февраля в Ростовской области зафиксировали заторы еще в двух местах трассы М-4 «Дон». Об этом информируют в управлении Госавтоинспекции.

— Зафиксирован затор протяженностью до 15 км: на 951 км и 979 км. Экипажи Госавтоинспекции работают на месте, ведется регулирование дорожного движения, — предупреждают водителей.

Всех, кто за рулем просят выбирать альтернативные маршруты. Необходимо соблюдать ПДД, придерживаться безопасной скорости и соблюдать дистанцию. Водителям нужно быть внимательными и выполнять требования сотрудников ДПС.

Напомним, ранее сообщалось о заторах в районе 1062 км, а также на 983 км и 950 км трассы М-4 «Дон». Добавим, на донских дорогах сейчас работают мобильные пункты обогрева.

