Как сообщила пресс-служба клуба, сумма в 928 миллионов рублей основного долга и 146 миллионов рублей по судебному решению была выплачена за счёт собственных средств и внебюджетной поддержки. Теперь команде остаётся получить разрешение от Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на регистрацию новых игроков, так как именно этот долг был причиной наложенного на клуб трансферного бана.
«Жизнь клуба идёт в плановом режиме: со стороны региона и спонсоров ему обеспечено необходимое финансирование», — подчеркнули в «Крыльях Советов».
Тем временем в Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026 по футболу в США из-за Гренландии. Более того, около 17 тысяч человек уже сдали билеты. Таким образом население негативно отреагировало на действия Соединённых Штатов в Венесуэле.
