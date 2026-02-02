Ричмонд
ФК «Крылья Советов» закрыл огромный долг почти на 1,1 миллиарда рублей

Футбольный клуб «Крылья Советов» из Самары закрыл многолетний долг перед компанией «РТ-Капитал», составлявший почти 1,1 миллиарда рублей. Деньги были взяты в кредит ещё в 2011 году, а последние 10 лет клуб не выполнял обязательств по его погашению.

Как сообщила пресс-служба клуба, сумма в 928 миллионов рублей основного долга и 146 миллионов рублей по судебному решению была выплачена за счёт собственных средств и внебюджетной поддержки. Теперь команде остаётся получить разрешение от Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на регистрацию новых игроков, так как именно этот долг был причиной наложенного на клуб трансферного бана.

«Жизнь клуба идёт в плановом режиме: со стороны региона и спонсоров ему обеспечено необходимое финансирование», — подчеркнули в «Крыльях Советов».

Тем временем в Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026 по футболу в США из-за Гренландии. Более того, около 17 тысяч человек уже сдали билеты. Таким образом население негативно отреагировало на действия Соединённых Штатов в Венесуэле.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

