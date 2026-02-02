ФК «Крылья Советов» закрыл огромный долг почти на 1,1 миллиарда рублей

Как сообщила пресс-служба клуба, сумма в 928 миллионов рублей основного долга и 146 миллионов рублей по судебному решению была выплачена за счёт собственных средств и внебюджетной поддержки. Теперь команде остаётся получить разрешение от Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на регистрацию новых игроков, так как именно этот долг был причиной наложенного на клуб трансферного бана.