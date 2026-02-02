Продюсер раскрыл расходы Ларисы Долиной на аренду в Москве

Певица Лариса Долина арендует квартиру в центре Москвы с месячной платой до 350 тысяч рублей. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что жилье может находиться вблизи станций метро «Тверская» или «Маяковская».
— Ценность такой роскоши может составлять от 250 до 350 тысяч рублей в месяц за четырех- или пятикомнатную квартиру, — приводит его слова «Абзац».
Долина сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади. Об этом она рассказала журналистам после концерта в Подмосковье, который прошел в воскресенье, 1 февраля. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается.
Подмосковный концерт стал первым сольником Долиной в этом году. Несмотря на скандал с недвижимостью, Долина собрала полный зал. Многие зрители пришли с цветами. Хотя концерт был запланирован на 18:00, его начало пришлось отложить на 20 минут из-за необходимости усиления мер безопасности. Представитель артистки Сергей Пудовкин также рассказал, что на концертах Долиной усилили меры безопасности из-за повышенного интереса к артистке, зачастую нездорового.