Погибшего на СВО актера Ткаченко отметили орденом Мужества посмертно

Мать бойца СВО рассказала, что отправила ДНК сына на опознание.

Погибший в зоне спецоперации актер театра и кино Николай Ткаченко был награжден посмертно орденом Мужества и медалью Жукова, сообщила интервью «360» его мать Инна Ткаченко.

«Начальник войсковой части сообщил, что Николай Сергеевич Ткаченко после смерти награжден орденом Мужества и медалью Жукова», — сказала она.

По словам Инны Ткаченко, пока неизвестно, когда будет эвакуация тела, так как в этом районе идут тяжелые бои.

«Я уже отправила ДНК на опознание, помогли в Фонде “Защитники Отечества” составить розыскную карту», — рассказала женщина.

По ее словам, сын погиб еще 6 декабря.

Ранее сообщалось, что контракт с Минобороны Ткаченко подписал в июне 2025 года, сообщения о гибели мужчины появились в январе. Сообщалось, что актер погиб под Красноармейском, когда возвращался с боевого задания.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
