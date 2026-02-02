Погибшего на СВО актера Ткаченко отметили орденом Мужества посмертно

Погибший в зоне спецоперации актер театра и кино Николай Ткаченко был награжден посмертно орденом Мужества и медалью Жукова, сообщила интервью «360» его мать Инна Ткаченко.
«Начальник войсковой части сообщил, что Николай Сергеевич Ткаченко после смерти награжден орденом Мужества и медалью Жукова», — сказала она.
По словам Инны Ткаченко, пока неизвестно, когда будет эвакуация тела, так как в этом районе идут тяжелые бои.
«Я уже отправила ДНК на опознание, помогли в Фонде “Защитники Отечества” составить розыскную карту», — рассказала женщина.
По ее словам, сын погиб еще 6 декабря.
Ранее сообщалось, что контракт с Минобороны Ткаченко подписал в июне 2025 года, сообщения о гибели мужчины появились в январе. Сообщалось, что актер погиб под Красноармейском, когда возвращался с боевого задания.