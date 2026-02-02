МИД: Россия передала Украине более 12 тысяч тел бойцов с июня 2025 года

Начиная с июня 2025 года, российская сторона вернула Украине свыше 12 тысяч останков павших солдат. В свою очередь, от Киева было получено более 200 тел погибших российских военных, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ..
В ведомстве подчеркнули, что благодаря 17 раундам обмена военнопленными и удерживаемыми лицами, организованным при содействии ОАЭ в течение 2024−2025 годов, между Россией и Украиной было освобождено более 4 тысяч человек.
«Причем более половины из них вернулись домой с мая по октябрь 2025 года. Помимо того, с июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тыс. останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», — сообщили в МИД РФ.
29 января помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина обменялись телами погибших.