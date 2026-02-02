Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Россия передала Украине более 12 тысяч тел бойцов с июня 2025 года

Киев с июня 2025 года передал более 200 тел российских военных.

Источник: Аргументы и факты

Начиная с июня 2025 года, российская сторона вернула Украине свыше 12 тысяч останков павших солдат. В свою очередь, от Киева было получено более 200 тел погибших российских военных, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ..

В ведомстве подчеркнули, что благодаря 17 раундам обмена военнопленными и удерживаемыми лицами, организованным при содействии ОАЭ в течение 2024−2025 годов, между Россией и Украиной было освобождено более 4 тысяч человек.

«Причем более половины из них вернулись домой с мая по октябрь 2025 года. Помимо того, с июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тыс. останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», — сообщили в МИД РФ.

29 января помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина обменялись телами погибших.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше