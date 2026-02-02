Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил расширить доступ инвалидов к объектам туризма

Путин поручил расширить доступ людей с ограниченными возможностями к туробъектам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к туристическим объектам, следует из перечня поручений, утвержденного главой государства по итогам встречи с волонтерами-участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе.

Перечень поручений разместили на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по распространению лучших проектов, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа туристов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам туристской индустрии и прохождения ими национальных туристских маршрутов», — говорится в документе.