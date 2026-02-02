Путин поручил расширить программу гумпомощи дружественным странам

«Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития “Добро.рф” расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи дружественным государствам, осуществляемую в рамках международной волонтерской программы “Миссия Добро”, — говорится в перечне.