Путин поручил расширить программу гумпомощи дружественным странам

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи РФ дружественным странам в рамках волонтерской программы «Миссия Добро».
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с волонтёрами-участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе размещен на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития “Добро.рф” расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи дружественным государствам, осуществляемую в рамках международной волонтерской программы “Миссия Добро”, — говорится в перечне.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев. Доклад необходимо предоставить до 1 июля, далее — ежегодно.