«Здоровье не вернешь»: директор Долиной рассказал о состоянии певицы

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что конфликт вокруг недвижимости официально прекращен. Его приводит Kp.ru.
По его словам, ситуация ударила по каждому из участников процесса, но теперь, наконец-то, все спокойно.
— Хотя здоровье и нервы не вернешь Уверен, что в ближайшем будущем Лариса Александровна постоянным образом решит тот самый квартирный вопрос, — рассказал продюсер.
Пудовкин рассказал, что Долина нашла поддержку в семье и «хороших и добрых друзьях». Кроме того, он рассказал, что певица по-прежнему популярна у своих слушателей, и это ей также предает сил. Сейчас артистка уже готовится снимать новый клип.
— Новые песни, новые релизы, новая концертная программа, съемка нового клипа уже в ближайшее время. Театральные постановки, профессиональная работа со студентами в академии Ларисы Долиной, — приводят его слова в материале.
Долина сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади. Об этом она рассказала журналистам после концерта в Подмосковье, который прошел в воскресенье, 1 февраля. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается.