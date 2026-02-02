Финские пограничники задержали четверых сутенеров, пытавшихся бежать в Россию

В пятницу утром, 30 января 2026 года, пограничники Юго-Восточной Финляндии предотвратили незаконное пересечение границы с Россией в районе Иматры. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на финскую пограничную службу.
Пограничный патруль, осуществляя технический контроль сигнализационного оборудования на восточной границе, задержал четверых иностранцев, которых подозревают в нарушении государственной границы.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что задержанные разыскиваются полицией Оулу по подозрению в торговле людьми и организации проституции. Попытка пересечь границу в направлении России была пресечена, и задержанных передали в руки полиции.
