Финские пограничники задержали четверых сутенеров, пытавшихся бежать в Россию

Сигнализация на границе Финляндии и РФ помогла поймать четверых сутенеров.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу утром, 30 января 2026 года, пограничники Юго-Восточной Финляндии предотвратили незаконное пересечение границы с Россией в районе Иматры. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на финскую пограничную службу.

Пограничный патруль, осуществляя технический контроль сигнализационного оборудования на восточной границе, задержал четверых иностранцев, которых подозревают в нарушении государственной границы.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что задержанные разыскиваются полицией Оулу по подозрению в торговле людьми и организации проституции. Попытка пересечь границу в направлении России была пресечена, и задержанных передали в руки полиции.

Ранее KP.RU сообщил, что в ноябре 2025 года на молдавско-украинской границе задержали группу поставщиков оружия на черные рынки, которая ехала с территории киевского режима.