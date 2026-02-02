Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полине Дибровой сделали предложение руки и сердца

Фитнес-блогер Василий Смольный устроил романтическое предложение на шоу «Тайный миллионер». Объектом его внимания стала модель Полина Диброва, с которой у блогера, по её словам, во время проекта возникла взаимная симпатия.

Во время съёмок Смольный активно ухаживал за Дибровой, осыпал её комплиментами и предлагал выйти за него замуж. Свой поступок он прокомментировал с присущей ему прямотой: «Ну кто-то же должен пососаться на этом шоу, в конце концов!».

Ранее Полина Диброва и Роман Товстик в интервью с Ксенией Собчак рассказали о непрекращающемся потоке критики и негатива в Интернете и прессе. Этот период стал для Романа особенно тяжёлым и изнурительным. Он глубоко переживал происходящее, что серьёзно отражалось на его здоровье, особенно в вопросах, связанных с заботой о детях и сложными отношениями с бывшей женой.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.