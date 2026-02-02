Полине Дибровой сделали предложение руки и сердца

Ранее Полина Диброва и Роман Товстик в интервью с Ксенией Собчак рассказали о непрекращающемся потоке критики и негатива в Интернете и прессе. Этот период стал для Романа особенно тяжёлым и изнурительным. Он глубоко переживал происходящее, что серьёзно отражалось на его здоровье, особенно в вопросах, связанных с заботой о детях и сложными отношениями с бывшей женой.