Полине Дибровой сделали предложение руки и сердца

Во время съёмок Смольный активно ухаживал за Дибровой, осыпал её комплиментами и предлагал выйти за него замуж. Свой поступок он прокомментировал с присущей ему прямотой: «Ну кто-то же должен пососаться на этом шоу, в конце концов!».
Ранее Полина Диброва и Роман Товстик в интервью с Ксенией Собчак рассказали о непрекращающемся потоке критики и негатива в Интернете и прессе. Этот период стал для Романа особенно тяжёлым и изнурительным. Он глубоко переживал происходящее, что серьёзно отражалось на его здоровье, особенно в вопросах, связанных с заботой о детях и сложными отношениями с бывшей женой.
