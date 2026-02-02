Эпштейн интересовался биографией Гитлера и обменивался информацией о нем

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн интересовался биографией Адольфа Гитлера и обменивался информацией о нем в личных письмах и сообщениях. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных Минюстом США.
Эпштейн интересовался персоной Гитлера, обращаясь к ней в своих рассуждениях о лидерских качествах. В материалах Минюста по делу финансиста содержатся десятки статей о нацистском диктаторе. В своих письмах Эпштейн также сравнивал одного из своих знакомых с другим человеком, говоря о них как о «Гитлере и Ганди, делящих хот-дог».
Интерес у финансиста вызывала и информация о посещении Гитлером приюта для бездомных, который якобы поддерживала семья Эпштейнов. Из-за этого американец выражал в переписках разочарование, поскольку подобные сведения могли бы дать прессе «больше материала».
Ранее KP.RU сообщал, что Минюст США опубликовал новые файлы по делу Джеффри Эпштейна. Было обнародовано более трех миллионов страниц, 2000 видеороликов и 180 000 изображений, связанных со скандальным финансистом.