Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ксения Шойгу назначена главой Фонда развития центра «Долина Менделеева»

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу назначена генеральным директором Фонда развития инновационного центра «Долина Менделеева». Фонд станет проектным офисом по созданию в Сибири Ангаро-Енисейского кластера по добыче и глубокой переработке редких и редкоземельных металлов, сообщили в пресс-службе центра.

Источник: Life.ru

Проект кластера, курируемый аппаратом Совета безопасности России, направлен на достижение технологического суверенитета страны. Он объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов для формирования полного производственного цикла — от сырья до высокотехнологичной продукции.

В задачи Шойгу войдут стратегическое планирование, привлечение инвесторов, координация участников и обеспечение мер господдержки. Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что уже есть результаты по привлечению партнёров из дружественных стран.

«Кластер является проектом нового уклада, нацеленный на достижение технологического суверенитета России и укрепление национальной безопасности страны», — говорится в сообщении центра.

Ранее Life.ru рассказывал, что известный театральный и кинорежиссёр Константин Богомолов назначен временно исполняющим обязанности ректора легендарной Школы-студии МХАТ вместо скончавшегося Игоря Золотовицкого. Богомолов, который уже руководит Театром на Малой Бронной и театром «Мельников», а также имеет звание заслуженного деятеля искусств, теперь возьмёт на себя руководство одним из самых престижных театральных вузов страны.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях — ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше