Ксения Шойгу назначена главой Фонда развития центра «Долина Менделеева»

Проект кластера, курируемый аппаратом Совета безопасности России, направлен на достижение технологического суверенитета страны. Он объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов для формирования полного производственного цикла — от сырья до высокотехнологичной продукции.
В задачи Шойгу войдут стратегическое планирование, привлечение инвесторов, координация участников и обеспечение мер господдержки. Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что уже есть результаты по привлечению партнёров из дружественных стран.
«Кластер является проектом нового уклада, нацеленный на достижение технологического суверенитета России и укрепление национальной безопасности страны», — говорится в сообщении центра.
Ранее Life.ru рассказывал, что известный театральный и кинорежиссёр Константин Богомолов назначен временно исполняющим обязанности ректора легендарной Школы-студии МХАТ вместо скончавшегося Игоря Золотовицкого. Богомолов, который уже руководит Театром на Малой Бронной и театром «Мельников», а также имеет звание заслуженного деятеля искусств, теперь возьмёт на себя руководство одним из самых престижных театральных вузов страны.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях — ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.