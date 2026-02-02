Ричмонд
Зеленский перед переговорами в Абу-Даби призвал завершить конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби высказался о потенциальном прекращении конфликта с Россией. Соответствующий пост появился в его социальных сетях.

— Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира, — написал украинский лидер.

По его словам, меры по деэскалации, которые заработали в ночь на минувшую пятницу, помогают людям начать доверять переговорам и их потенциальному результату.

Также Зеленский подчеркнул необходимость завершения конфликта и добавил, что жители Украины ждут от американцев продолжения усилий по созданию условий для диалога с россиянами, передает «Газета.Ru».

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что консультации пройдут 4 и 5 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию вооруженного конфликта.

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».

