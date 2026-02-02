Тренер Брабечан посоветовал офисным работникам делать разминку каждый час

Людям с сидячей работой обязательно надо хотя бы раз в час делать небольшую разминку — это поможет избавиться от болей и отеков. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
Избавиться от боли в спине и шее, отеков и усталости помогут короткие регулярные мини-разгрузки. Оптимальная частота упражнений — 2−4 минуты каждые 45−60 минут. Этого уже достаточно, чтобы снизить мышечные боли, улучшить осанку и работоспособность, — отметил специалист.
Он рекомендовал делать наклоны таза назад-вперед, круговые движения плечами, мини-приседания у стула и потягивания вверх всем телом.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что боли в спине и шее — нередкие симптомы у офисных сотрудников возрастом от 30 лет. Мышцы слабеют и перестают поддерживать позвоночник, отчего возникают боли, сдавливаются сосуды и нервы, а также нарушается работа внутренних органов. Сидячий образ жизни может грозить такими заболеваниями, как остеохондроз, варикоз, геморрой, ожирение, патологии кишечника и легких, эмоциональное выгорание.
В свою очередь 360.ru советовал, каким упражнением офисным работникам можно безопасно «размять» суставы, даже не вставая со стула. Нужно правую ногу поднять от стула так, чтобы колено шло вверх, при этом угол в коленном суставе составлял 90 градусов. Затем потянуть носок на себя, опустить его, чтобы он коснулся пола, и поставить на пол всю стопу. Это упражнение можно выполнять поочередно.