Тренер Брабечан посоветовал офисным работникам делать разминку каждый час

В свою очередь 360.ru советовал, каким упражнением офисным работникам можно безопасно «размять» суставы, даже не вставая со стула. Нужно правую ногу поднять от стула так, чтобы колено шло вверх, при этом угол в коленном суставе составлял 90 градусов. Затем потянуть носок на себя, опустить его, чтобы он коснулся пола, и поставить на пол всю стопу. Это упражнение можно выполнять поочередно.