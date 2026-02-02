Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Имболк

Узнать больше по теме

Наталья Поклонская: биография советника прокурора России

В 2014 году она не побоялась стать прокурором ставшего вновь российским Крыма и быстро обрела популярность. О карьере Натальи Поклонской, личной жизни и о том, где политик сейчас, читайте в нашем материале.