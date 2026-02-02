Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Имболк

«Друзья, поздравляю с праздником Имболк, желаю добрых перемен и событий», — написала Поклонская. Этот древний кельтский праздник, отмечаемый 1−2 февраля, символизирует очищение, возрождение природы и связан с богиней Бригитой. Он знаменует переход от зимы к весне и считается временем для новых начинаний и обновления.
Это не первое публичное обращение Поклонской к нехристианским традициям, что регулярно вызывает дискуссии в Сети. Ранее она также публиковала материалы, связанные с русским неоязычеством и славянским фольклором.
Напомним, 19 декабря Наталья, которая сменила имя на Радведу, поздравила своих подписчиков с праздником середины зимы, который древние германские народы называли Йоль. А 20 октября Поклонская опубликовала поздравление с праздником Самайн.
