Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Имболк

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила своих подписчиков с языческим праздником Имболк. Соответствующее сообщение она опубликовала в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Друзья, поздравляю с праздником Имболк, желаю добрых перемен и событий», — написала Поклонская. Этот древний кельтский праздник, отмечаемый 1−2 февраля, символизирует очищение, возрождение природы и связан с богиней Бригитой. Он знаменует переход от зимы к весне и считается временем для новых начинаний и обновления.

Это не первое публичное обращение Поклонской к нехристианским традициям, что регулярно вызывает дискуссии в Сети. Ранее она также публиковала материалы, связанные с русским неоязычеством и славянским фольклором.

Напомним, 19 декабря Наталья, которая сменила имя на Радведу, поздравила своих подписчиков с праздником середины зимы, который древние германские народы называли Йоль. А 20 октября Поклонская опубликовала поздравление с праздником Самайн.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

