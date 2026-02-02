Надежная Галактика. Как внедрение новой системы навигации изменит работу аэропортов

— Когда счет идет на секунды, единственная цель диспетчера — максимально быстро и точно донести до экипажа воздушного судна указания. Отступать приходится порой серьезно, пусть за это и грозит выговор, — говорит Сергей Анатольевич. — В моей практике был один случай. Тогда я работал в Нижневартовске и должен был закрыть аэропорт ровно в 19:00, ни минутой позже, потому что у нас укладывали новый асфальт, ночами проводя все ремонтные работы. А у нас как назло задерживался самолет, который прибывал через15 минут после установленного закрытия аэродрома — не повезло им, встречный ветер, снижение скорости. По регламенту я обязан не принимать их на посадку, отправлять в другой город. А на борту 180 человек, дикая жара, там были и дети! Сложность ведь в том, что самолет не может просто приземлиться и высадить пассажиров в другой точке — они должны были ждать и все равно потом прилетать к нам. На свой риск принял решение нарушить все правила, оставить им полосу и посадить их, запретив начало ремонтных работ, в то время как бригада с техникой и десятком самосвалов с горячим асфальтом простаивали. Я был готов к любым последствиям, но тогда руководство вошло в положение, и мне за своеволие ничего не было. Но мог получить выговор в личное дело — сейчас с этим все намного строже. Сегодня меня бы уволили.