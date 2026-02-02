Технология ковки одиночества. Почему цифровизация усугубляет этот фактор и чем это грозит цивилизации

Все эти обстоятельства огрубляют человека, подчеркивают интроверсию, провоцируют проявления шизотипических черт личности — избегания общения, замкнутости. В таком искусственном обществе возникают риски того, что все больше людей выбирают свой путь — держаться в стороне от внешних проявлений жизни, не участвуя в них, могут даже испытывать неприязнь к обществу. Одиночество приводит людей в отчаянное состояние, в состояние депрессии, отсутствия смысла жизни и как завершение — мысли о самоубийстве. Во многих современных научных исследованиях приводятся данные, что одинокие в большей степени подвергаются рискам по сравнению с теми, кто состоит в семейно-брачных отношениях. Важно понимать, что каждый человек уникален, но эта его уникальность познается во взаимодействии с обществом, с социальными существами. Вот почему важно, чтобы каждый человек переживал единение с общественным, с коллективом в совместном труде, семье и так далее. Посмотрите на молодежь. В общественных местах каждый второй в наушниках, иногда сидят с закрытыми глазами или смотрят в экран своего смартфона. Человек перестал смотреть вверх, на звезды, мечтать, размышлять, фантазировать, он стал под влиянием гаджетов сутулиться и смотреть вниз; соответственно и помыслы его могут стать «поверхностными», низменными, а размышления «приземленными».