Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не гуманность, а реальный вред»: ветврач призвал россиян не подкармливать диких животных

Ветврач Руденко: подкармливание повышает риск гибели диких животных.

Источник: Комсомольская правда

Идея угостить диких животных зимой кажется гуманной лишь на первый взгляд, а на самом деле может нанести зверю непоправимый вред. Об этом сообщил «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук Андрей Руденко.

— Желание подкормить дикое животное кажется гуманным, однако с точки зрения экологии и зоологии наносит животным реальный вред. Животные теряют страх и естественные навыки добычи корма. Это повышает риск гибели от транспорта, собак и браконьеров, — предупредил эксперт.

Специалист подчеркнул, что, помимо прочего, человеческая пища — хлеб, сладости, соленые и переработанные продукты, вызывают у животных тяжелые проблемы со здоровьем.

Телеканал «Царьград» передает, что при встрече с дикими животными следует отступать назад и использовать укрытие. Эффектом отпугивания дикого животного могут обладать резкий металлический звук или огонь.

360.ru напоминает, что в городском снегу содержатся химические загрязнения, сажа, нефтепродукты и биологические загрязнения, поэтому следует избегать контакта домашних животных с ним.