«Не гуманность, а реальный вред»: ветврач призвал россиян не подкармливать диких животных

Идея угостить диких животных зимой кажется гуманной лишь на первый взгляд, а на самом деле может нанести зверю непоправимый вред. Об этом сообщил «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук Андрей Руденко.
— Желание подкормить дикое животное кажется гуманным, однако с точки зрения экологии и зоологии наносит животным реальный вред. Животные теряют страх и естественные навыки добычи корма. Это повышает риск гибели от транспорта, собак и браконьеров, — предупредил эксперт.
Специалист подчеркнул, что, помимо прочего, человеческая пища — хлеб, сладости, соленые и переработанные продукты, вызывают у животных тяжелые проблемы со здоровьем.
Телеканал «Царьград» передает, что при встрече с дикими животными следует отступать назад и использовать укрытие. Эффектом отпугивания дикого животного могут обладать резкий металлический звук или огонь.
360.ru напоминает, что в городском снегу содержатся химические загрязнения, сажа, нефтепродукты и биологические загрязнения, поэтому следует избегать контакта домашних животных с ним.