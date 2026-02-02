Главврач Домодедовской больницы Осипов перечислил первые симптомы оспы обезьян

Оспа передаётся только при очень тесных контактах, типа полового контакта или поцелуя в губы больного человека, передает RT. Природные носители — это мелкие грызуны, от них иногда заражаются и коровы, может заразиться человек, у которого есть признаки иммунодефицита или он со слабым иммунным статусом.