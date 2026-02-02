Главврач Домодедовской больницы Осипов перечислил первые симптомы оспы обезьян

Случаи заболевания оспой обезьян зафиксировали в Москве. О первых симптомах заболевания сообщает aif.ru со ссылкой на главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова.
— Первые симптомы: это высокая температура, головная боль, мышечная боль, слабость, упадок сил, тошнота. Затем на коже появляется красноватая сыпь, которая развивается в пузырьки, из них вытекает жидкость. На этой стадии заразиться можно без прямого контакта, воздушно-капельным путем, — отметил доктор.
Он уточнил, что легко перепутать оспу с ОРВИ. Однако заниматься самолечением все же не стоит — лучше обратиться за медицинской помощью в начале болезни.
Оспа передаётся только при очень тесных контактах, типа полового контакта или поцелуя в губы больного человека, передает RT. Природные носители — это мелкие грызуны, от них иногда заражаются и коровы, может заразиться человек, у которого есть признаки иммунодефицита или он со слабым иммунным статусом.