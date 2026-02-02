Ферма без химических удобрений: что такое аквапоника и почему за ней будущее

Москвич Константин Карабач выращивает базилик и салаты, не используя химических удобрений. Главный элемент построенной им городской фермы — рыба. Он рассказал «Вечерней Москве», что такое аквапоника и почему за ней будущее.
Константин Карабач признается, что в его жизни были встречи, предопределившие то, чем он занимается сейчас.
— Сначала был аквариум: на день рождения папа принес линзу от старого телевизора — примитивный самодельный аквариум. Содержать там что-то было сложно, объем — литра три. Вот так кормить рыбок стало одной из моих домашних обязанностей….
Константин учился в школе с углубленным изучением математики, но практику перед переходом в старшие классы проходил в Московском зоопарке.
— Опять же, папа предложил. Он был в хороших отношениях с директором. Мне повезло, там я познакомился с Джеральдом Дарреллом (британский натуралист и писатель. — «ВМ»). Он был страстным любителем зоопарков и, будучи в Москве, посетил наш. Он спросил меня, кем я собираюсь стать. Я сказал, что мечу в историки, что хочу ездить в экспедиции. А Даррелл ответил: «Экспедиции я люблю, биологи тоже в них ездят, так что будь биологом».
Еще одна важная встреча произошла много лет спустя. В Москву приехал известный ученый, его уговорили выступить на лекции.
— Он рассказывал про свое погружение на Гаити, рассказывал, как за 50 лет человек загадил море. Долго отвечал на вопросы. Мне с ним тоже удалось поговорить. Спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что хочу с работы уйти. Он тогда сказал, что важно не бросать профессию, которая тебе нравится. Это был совет от именитого океанографа Жака-Ива Кусто. Он пришел в своей неизменной красной шапочке. К сожалению, это была мимолетная встреча. Но именно такие, наверное, и определяют судьбу.
Когда Константин оканчивал обучение в Тимирязевской академии, он впервые узнал, что такое аквапоника.
— Был уже пятый курс. Я работал над удешевлением корма для рыб без потери качества. И выяснил, что, оказывается, в родной академии существовала программа, которая называлась «Рыба-Овощ». Наша кафедра поставляла в бассейны рыбу и оборудование. А коллеги с кафедры защищенного грунта сажали растения в специальные лотки, заполняемые водой от нашей рыбы. Все это запустили в оборот. Фактически те специалисты и придумали отечественный прототип аквапоники. Только они об этом не знали и даже термина еще не было.
Изначально ученые полагали, что в этой системе будет всего два компонента.
— Вскоре стало понятно, что должен быть еще и третий, он тоже очень важен, — подчеркивает собеседник. — Это бактерии.
Чтобы питательные вещества из воды, в которой живут рыбы, попали в растения, необходимо, чтобы эти вещества кто-то переработал.
— Я дожил до двухтысячных годов, не зная, что в Тимирязевке эта тема не угасла, а перешла на кафедру микробиологии, — продолжает рассказ Константин. — И там одна дама, заинтересовавшись идеей, третий компонент все-таки сформировала. Изучив все работы наших соотечественников и зарубежных коллег, она вывела нужные штаммы бактерий и подселила их в субстрат под растения. Оказалось, что с ними цепь замкнулась: нужные бактерии, рыбы и растения дали замечательный результат.
Проблема замкнутых водоемов в чем? Вода в них загрязняется. В результате рыбоводу и аквариумисту приходится тратиться на очистку, на покупку фильтров и смену воды.
— Мы поняли, что нужно воспользоваться наработкой Тимирязевской академии и кафедры микробиологии, — делится Карабач. — Построили себе аквапонную линию. Правда, мы пошли другим путем. Мы не стали выращивать помидоры, как это делали первопроходцы. У нас нет открытого солнца и теплиц. Потому нам нужно электрическое освещение. Причем очень много: на каждый квадратный метр — 120 ватт светодиодных ламп. Свет растениям требуется не менее 14 часов в день.
Выращивание микрозелени, базилика с помощью аквапоники, по словам Константина, для него — возможность поэкспериментировать и в дальнейшем сделать следующий шаг.
— Мы можем создать ферму, которую можно будет продать. В ближайшем будущем одна такая появится с нашей помощью в Воронеже.
— Мы приближаем наши продукты по пищевым потребностям к человеку, а не накачиваем их химией. Мы сделали грунт естественного происхождения, взяв только те компоненты, которые есть в природе. Поставляем воду органического происхождения. Рыбы едят корм без минеральных добавок. И в итоге мы получаем целиком органическое производство. Теперь каждый дачник, имеющий пруд с рыбками, или любая акваферма могут позволить себе при определенных затратах выращивать органические агрокультуры круглый год, — делится Константин Карабач.
СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.
Гидропоника — способ выращивания растений на искусственных средах без почвы, а именно в воде с использованием разнообразной подкормки. С продуктом гидропоники знакомы все: всевозможная зелень, реализуемая зимой в ближайшем к вам магазине, чаще всего выращена именно таким способом;Аквапоника — это органическая гидропоника. Вместо удобрений, минеральных веществ химического происхождения, применяются органические, которые дают живые организмы — рыбы. Для такого производства подходят тилапия, сом, карп и даже декоративные виды. Константин Карабач много лет работает с карпами кои, тилапиями и золотыми рыбками.