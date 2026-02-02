Ферма без химических удобрений: что такое аквапоника и почему за ней будущее

— Он рассказывал про свое погружение на Гаити, рассказывал, как за 50 лет человек загадил море. Долго отвечал на вопросы. Мне с ним тоже удалось поговорить. Спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что хочу с работы уйти. Он тогда сказал, что важно не бросать профессию, которая тебе нравится. Это был совет от именитого океанографа Жака-Ива Кусто. Он пришел в своей неизменной красной шапочке. К сожалению, это была мимолетная встреча. Но именно такие, наверное, и определяют судьбу.