Нарколог Рудковский объяснил пагубное влияние алкоголя на мозг

Алкоголь вызывает зависимость потому, что нарушает работу мозга. Механизм объяснил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» нарколог Антон Рудковский.
— Первый раз мозг воспринимает алкоголь как награду и просит повторить. Но подвох в другом: спиртное начинает работать вместо веществ, которые помогают мозгу расслабиться. Постепенно мозг перестает вырабатывать их сам и требует алкоголь, чтобы просто снять напряжение, а не получить удовольствие, — пояснил специалист.
Нарколог отметил, что, если человек, начав пить, не может остановиться, или привык бороться с последствиями похмелья новыми порциями алкоголя, то речь идет о зависимости.
Life.ru сообщил, что спиртное может повредить головной мозг человека и способствовать развитию «алкогольной» деменции. Алкогольные напитки не дают организму усваивать витамин B1, который поддерживает мозг в тонусе.
Москва 24 предупредила, что алкоголь разрушает клетки, в том числе плохо действует на мозговую деятельность. Если спиртное периодически появляется, это будет приводить к снижению умственных способностей и ухудшению памяти. У злоупотребляющих алкоголем может развиться цирроз печени и возникнуть энцефалопатия.