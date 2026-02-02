Нарколог Рудковский объяснил пагубное влияние алкоголя на мозг

— Первый раз мозг воспринимает алкоголь как награду и просит повторить. Но подвох в другом: спиртное начинает работать вместо веществ, которые помогают мозгу расслабиться. Постепенно мозг перестает вырабатывать их сам и требует алкоголь, чтобы просто снять напряжение, а не получить удовольствие, — пояснил специалист.