Россиянам назвали нетипичный признак развития неизлечимой болезни

Чувство усталости, которое не проходит даже после отдыха, может свидетельствовать о развитии неизлечимого заболевания — ревматоидного артрита. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» клинический фармаколог Александр Быков.
— Ревматоидный артрит — заболевание, при котором иммунная система начинает разрушать собственные ткани организма. Иммунитет запускает сигналы тревоги через особые белки-посредники — цитокины. Избыток цитокина вызывает общие симптомы в виде повышения температуры и постоянной усталости, — объяснил специалист.
Эксперт напомнил, что полностью вылечить ревматоидный артрит медицина пока не может, однако можно контролировать болезнь с помощью терапии, назначенной врачом.
В случае артрита суставы заметно опухают, краснеют и становятся горячими на ощупь. Утренняя скованность продолжается дольше часа, сопровождается признаками общего воспаления организма, передает 360.ru.
Важно, что определенные виды артрита могут возникать как реакция на перенесенные инфекции, включая ангину, а также урогенитальные и кишечные заболевания, предупредил телеканал «Царьград».