Православному блогеру Роммелю вынесли приговор за изнасилование ребенка

Газета «Коммерсантъ» уточняет, что в Санкт-Петербург Роммель переехал не ранее 2014 года, тогда же он стал сильно верующим человеком. Однажды во время службы в Александро-Невской лавре он повстречал бедную женщину, с которой начал строить отношения. Он даже снял квартиру и перевез туда как гражданскую жену, так и ее маленькую дочь. Однако позже у них произошел разлад, и они стали жить в разных комнатах. В какой-то момент блогер переселил ребенка к себе, сославшись на «маргинальность» матери.