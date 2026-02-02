Врач Кэннон перечислил 5 видов боли, которые нельзя игнорировать

Большинство головных, грудных или спинных болей воспринимаются как обычная бытовая проблема. Однако, по словам британского терапевта доктора Элли Кэннон, некоторые виды боли могут быть признаками опасных для жизни состояний, требующих немедленной медицинской помощи.
«Большинство болей неопасны и даже не требуют лечения. Но в некоторых случаях за ними может скрываться что-то серьёзное. Поэтому важно знать, когда можно терпеть боль, а когда нужно срочно звонить в скорую», — приводит слова врача Daily Mail.
Боль в груди бывает часто вызвана изжогой. Однако внезапная и стойкая боль в груди, особенно если она длится более 15 минут и отдаёт в челюсть или левую руку, может быть признаком инфаркта миокарда. Также тревожным сигналом считается острая боль, усиливающаяся при дыхании или кашле. Это может указывать на лёгочную эмболию (закупорку сосуда лёгких тромбом). В таких случаях возможны одышка и кровохарканье.
Резкая боль в правом верхнем квадранте живота, отдающая в плечо, может свидетельствовать о воспалении желчного пузыря. Схваткообразная боль, сопровождающаяся рвотой или запором, является возможным признаком кишечной непроходимости, требующей экстренной операции. У женщин детородного возраста сильная боль внизу живота может быть симптомом внематочной беременности, угрожающей внутренним кровотечением. У мужчин такая боль может являться признаком перекрута яичка, при котором без операции возможна потеря органа.
Кроме того, обычно безобидная боль в спине может стать опасной, если она сопровождается онемением в области гениталий, нарушением мочеиспускания или дефекации, а также болью в обеих ногах. Это может быть синдром конского хвоста, при котором сдавливаются нервы в нижней части позвоночника. Это состояние требует срочного хирургического вмешательства. Также внезапная «разрывающая» боль между лопатками может указывать на расслоение аорты.
Кэннон также рассказал об опасной головной боли. Если она возникает внезапно и достигает максимальной интенсивности за секунды (так называемая «громовая» головная боль), это может быть признаком кровоизлияния в мозг. Головная боль в сочетании с онемением лица, слабостью в руке или нарушением речи — возможный признак инсульта. Если же боль сопровождается рвотой, светобоязнью и лихорадкой, стоит подозревать менингит.
Чаще всего боль в икре связана с мышечной травмой, но отёк и тепло в икроножной области могут указывать на тромбоз глубоких вен. Тромб может оторваться и попасть в лёгкие, вызвав эмболию. Особенно подвержены риску люди старше 50 лет, перенёсшие операции, длительно находившиеся без движения или имеющие онкологические заболевания.
«Многие из этих состояний смертельно опасны, но их признаки часто остаются незамеченными. Внимательное отношение к своему телу может спасти жизнь», — резюмировал доктор Кэннон.
Ранее стало известно, что в США женщина перенесла инсульт после попытки похрустеть шеей.