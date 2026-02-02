Врач Кэннон перечислил 5 видов боли, которые нельзя игнорировать

Боль в груди бывает часто вызвана изжогой. Однако внезапная и стойкая боль в груди, особенно если она длится более 15 минут и отдаёт в челюсть или левую руку, может быть признаком инфаркта миокарда. Также тревожным сигналом считается острая боль, усиливающаяся при дыхании или кашле. Это может указывать на лёгочную эмболию (закупорку сосуда лёгких тромбом). В таких случаях возможны одышка и кровохарканье.