Уголовное дело заведут после инцидента с падением наледи на женщину в Ростове

Разбираться в ситуации начали после интернет-публикаций. Ранее сообщалось, что 31 января на проспекте Коммунистическом ростовчанка получила травму от упавшей сосульки. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, она попала в больницу. По информации районных властей, медики оказывают помощь, угрозы для жизни женщины нет.