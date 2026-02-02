Уголовное дело заведут после инцидента с падением наледи на женщину в Ростове

После инцидента с падением наледи на женщину в Ростове-на-Дону собираются завести уголовное дело. Об этом распорядился председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом стало известно сегодня, 2 февраля.
— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, — сообщили в информационном центре СК.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. До этого в связи с происшествием донские следователи проводили процессуальную проверку.
Разбираться в ситуации начали после интернет-публикаций. Ранее сообщалось, что 31 января на проспекте Коммунистическом ростовчанка получила травму от упавшей сосульки. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, она попала в больницу. По информации районных властей, медики оказывают помощь, угрозы для жизни женщины нет.
В ситуации также разбираются представители прокуратуры.
