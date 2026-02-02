Босой мужчина залез на крышу самолета в аэропорту Испании и начал танцевать

Ранее турист разделся до нижнего белья и устроил дебош в самолете рейса Нячанг — Бангкок. По словам одного из очевидцев, мужчина спустя некоторое время после взлета начал вести себя странно: он снял одежду и начал ругаться с бортпроводниками. Пассажир угрожал членам экипажа, а также пообещал, что спрыгнет с воздушного судна. В итоге самолету пришлось произвести экстренную посадку.