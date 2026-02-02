Босой мужчина залез на крышу самолета в аэропорту Испании и начал танцевать

Босой мужчина залез на крышу частного самолета в Испании и начал танцевать. Об этом сообщил портал Airlive.
По информации СМИ, инцидент произошел 31 января в аэропорту Валенсии. Молодой человек обошел систему безопасности и проник в запрещенную зону рядом с Airbus A320 авиакомпании Vueling, который готовился к вылету в Амстердам, Нидерланды. Используя трап, он забрался на фюзеляж самолета и начал бегать по нему босиком.
На кадрах видно, как этот турист размахивал руками, кричал на работников аэропорта и снял с себя рубашку. Сотрудники службы безопасности задержали его. Офицеры предположили, что его поведение могло быть вызвано психотическим срывом, и мужчину доставили в больницу, пишет портал.
Ранее турист разделся до нижнего белья и устроил дебош в самолете рейса Нячанг — Бангкок. По словам одного из очевидцев, мужчина спустя некоторое время после взлета начал вести себя странно: он снял одежду и начал ругаться с бортпроводниками. Пассажир угрожал членам экипажа, а также пообещал, что спрыгнет с воздушного судна. В итоге самолету пришлось произвести экстренную посадку.