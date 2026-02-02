Как обезопасить себя при катании на ватрушке: советы врача

Катание на тюбинге с горки — травмоопасное развлечение, так как ватрушка не имеет тормозов и руля. Как обезопасить себя во время спуска с горки, сообщил в беседе с aif.ru врач-терапевт Евгений Космынин.
— Придерживайтесь главного правила: одна ватрушка — один человек. Не катайтесь цепочкой и не связывайте тюбинги вместе. Катайтесь только в шлеме и плотной одежде, которая защищает от ссадин, — призвал медик.
Доктор напомнил, что, при использовании поврежденной или деформированной ватрушки, которая может в любой момент лопнуть, опасность многократно возрастает. Поэтому важно проверять тюбинг перед каждым спуском.
Телеканал «Царьград» отметил, что безопасное катание на ватрушках возможно только на оборудованных трассах и развлекательных зонах. Все остальное использование надувных саней на каких-то других склонах может быть опасно для человека.
360.ru предупредил, что на любой горке с буграми ездок может подскочить и, не выпав из тюбинга, получить тяжелый компрессионный перелом позвоночника. Причем не одного, а сразу нескольких позвонков, что приводит к длительному лечению и реабилитации.