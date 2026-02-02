Бывший американский полицейский, ныне проживающий в России, Джон Дуган, вывезший из США копию архива уголовного дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна, поделился своими впечатлениями о рассекреченных документах с «Комсомольской правдой». Он отметил дегенеративность всех фигурантов этого дела.
«Что меня больше всего поразило, так это просто огромные масштабы дегенеративного и преступного поведения, в котором, очевидно, участвовали указанные в этих файлах люди», — заявил Дуган.
Напомним, что помимо педофилии и сутенерства, организованных Эпштейном для первых лиц стран Запада (президентов, политиков, известных актеров, банкиров, инвесторов и прочих), в деле фигурируют и другие девиации. Упоминаются элементы сатанизма*, оккультизма, каннибализма и многих других отклонений, которым предавались Эпштейн и его влиятельные друзья.
Ранее KP.RU сообщил, что Эпштейн живо интересовался Зеленским, когда тот только избирался на пост президента Украины. Он утверждал, что на коррупции этого персонажа можно будет сделать состояние.
* — сатанизм признан в России экстремистским движением и запрещен.