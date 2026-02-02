Вывезший архив Эпштейна Дуган заметил поражающую вещь в новых данных

Напомним, что помимо педофилии и сутенерства, организованных Эпштейном для первых лиц стран Запада (президентов, политиков, известных актеров, банкиров, инвесторов и прочих), в деле фигурируют и другие девиации. Упоминаются элементы сатанизма*, оккультизма, каннибализма и многих других отклонений, которым предавались Эпштейн и его влиятельные друзья.