Вывезший архив Эпштейна Дуган заметил поражающую вещь в новых данных

Джон Дуган рассказал, что его поражает дегенеративность дела Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Бывший американский полицейский, ныне проживающий в России, Джон Дуган, вывезший из США копию архива уголовного дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна, поделился своими впечатлениями о рассекреченных документах с «Комсомольской правдой». Он отметил дегенеративность всех фигурантов этого дела.

«Что меня больше всего поразило, так это просто огромные масштабы дегенеративного и преступного поведения, в котором, очевидно, участвовали указанные в этих файлах люди», — заявил Дуган.

Напомним, что помимо педофилии и сутенерства, организованных Эпштейном для первых лиц стран Запада (президентов, политиков, известных актеров, банкиров, инвесторов и прочих), в деле фигурируют и другие девиации. Упоминаются элементы сатанизма*, оккультизма, каннибализма и многих других отклонений, которым предавались Эпштейн и его влиятельные друзья.

Ранее KP.RU сообщил, что Эпштейн живо интересовался Зеленским, когда тот только избирался на пост президента Украины. Он утверждал, что на коррупции этого персонажа можно будет сделать состояние.

* — сатанизм признан в России экстремистским движением и запрещен.

