Стали известны самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ у российских школьников

Российские школьники активно готовятся к сдаче ЕГЭ, среди предметов по выбору лидером стало обществознание. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».
— Среди предметов по выбору для ОГЭ наиболее популярными стали обществознание (43%) и биология (25%). Чуть реже, но все еще уверенно школьники выбирают информатику, английский язык (24%), химию и географию, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что чуть больше 10% школьников готовы сдавать физику, и столько же историю. При этом, опрошенные назвали свою мотивацию к учебе: чаще всего это желание поступить в вуз и построить перспективное будущее.
Тем временем в Госдуму внесли законопроект о введении обязательных надбавок к зарплате преподавателям вузов, которые проработали в одном регионе не менее десяти лет. Педагогам предполагается установить надбавку в размере не ниже 40% оклада с дальнейшим ростом по мере увеличения стажа, рассказал RT.