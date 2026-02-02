Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ у российских школьников

Российские школьники чаще всего выбирают сдавать ЕГЭ по обществознанию.

Источник: Комсомольская правда

Российские школьники активно готовятся к сдаче ЕГЭ, среди предметов по выбору лидером стало обществознание. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».

— Среди предметов по выбору для ОГЭ наиболее популярными стали обществознание (43%) и биология (25%). Чуть реже, но все еще уверенно школьники выбирают информатику, английский язык (24%), химию и географию, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что чуть больше 10% школьников готовы сдавать физику, и столько же историю. При этом, опрошенные назвали свою мотивацию к учебе: чаще всего это желание поступить в вуз и построить перспективное будущее.

Тем временем в Госдуму внесли законопроект о введении обязательных надбавок к зарплате преподавателям вузов, которые проработали в одном регионе не менее десяти лет. Педагогам предполагается установить надбавку в размере не ниже 40% оклада с дальнейшим ростом по мере увеличения стажа, рассказал RT.