В России утвердили новые сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

Если диагноз подтверждается, лечащий врач обязан оперативно направить пациента в профильную клинику. Диспансерное наблюдение при выявлении злокачественного новообразования должно быть оформлено в течение трёх рабочих дней после постановки диагноза. Власти рассчитывают, что такие меры помогут ускорить выявление рака и повысить шансы пациентов на успешное лечение, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что россиянам старше 40 лет врачи настоятельно посоветовали регулярно проходить гастроскопию и колоноскопию, даже если ничего не болит. По словам нейрогастроэнтеролога, жители России и стран СНГ находятся в зоне повышенного риска по раку желудка, пищевода и кишечника. Именно эндоскопия позволяет вовремя поймать полипы и предраковые изменения, которые с возрастом появляются всё чаще и могут незаметно перерасти в онкологию.
