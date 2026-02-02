В России утвердили новые сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

Ранее Life.ru писал, что россиянам старше 40 лет врачи настоятельно посоветовали регулярно проходить гастроскопию и колоноскопию, даже если ничего не болит. По словам нейрогастроэнтеролога, жители России и стран СНГ находятся в зоне повышенного риска по раку желудка, пищевода и кишечника. Именно эндоскопия позволяет вовремя поймать полипы и предраковые изменения, которые с возрастом появляются всё чаще и могут незаметно перерасти в онкологию.