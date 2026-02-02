Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России утвердили новые сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

Правительство РФ утвердило новые сроки оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологию. Теперь консультация врача должна быть проведена максимум за три рабочих дня с момента обращения. На лабораторные и инструментальные исследования медикам даётся не более семи рабочих дней с даты назначения.

Источник: Life.ru

Если диагноз подтверждается, лечащий врач обязан оперативно направить пациента в профильную клинику. Диспансерное наблюдение при выявлении злокачественного новообразования должно быть оформлено в течение трёх рабочих дней после постановки диагноза. Власти рассчитывают, что такие меры помогут ускорить выявление рака и повысить шансы пациентов на успешное лечение, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что россиянам старше 40 лет врачи настоятельно посоветовали регулярно проходить гастроскопию и колоноскопию, даже если ничего не болит. По словам нейрогастроэнтеролога, жители России и стран СНГ находятся в зоне повышенного риска по раку желудка, пищевода и кишечника. Именно эндоскопия позволяет вовремя поймать полипы и предраковые изменения, которые с возрастом появляются всё чаще и могут незаметно перерасти в онкологию.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.