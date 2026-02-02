Ричмонд
Снегопад и холода вредят сердцу: вот что сказал кардиолог

Кардиолог Никитин: холода вызывают сужение сосудов, что влияет на сердце.

Источник: Комсомольская правда

Зимние холода и снегопады не безопасны для сердца. Об этой связи заявил в разговоре с изданием aif.ru врач-кардиолог Алексей Никитин.

— Снегопад и холода, перепады атмосферного давления вызывают сужение сосудов. А чтобы протолкнуть кровь по суженым сосудам, сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой. Вдыхание морозного воздуха может вызвать спазм коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, — рассказал медик.

Доктор отметил, что именно поэтому следует избегать тренировок и других физических нагрузок на морозе. Проблемы могут возникнуть даже у внешне здоровых людей, особенно внимательными следует быть пациентам старше 40−45 лет.

Тем временем RT предупредил, что февраль в Москве ожидается холоднее обычного — температура воздуха прогнозируется ниже нормы приблизительно на два-три градуса. Кроме того, сохраняется вероятность сильных снегопадов в феврале.