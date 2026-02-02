Электроснабжение двух котельных и отопление 18 домов восстановили в Новочеркасске, сообщает вечером 2 февраля министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— Электроснабжение восстановлено в 19:45. В настоящее время котельные функционируют в штатном режиме. Теплоснабжение восстановлено, — написала в своем телеграм-канале Антонина Пшеничная.
Напомним, сегодня многоквартирные дома на улицах Новый городок и Макаренко в Новочеркасске временно оставались без тепла после аварийного отключения электроэнергии на котельных.
