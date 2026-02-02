Четырех сутенеров, пытавшихся сбежать в Россию, задержали на финской границе

Финские пограничники задержали четверых иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу с Россией в районе Иматры. Об этом сообщило финское агентство raja.fi.
Инцидент произошел утром в пятницу, 30 января. По информации агентства, злоумышленники бежали от уголовной ответственности: их собирались судить по статьям о торговле людьми и сутенерстве. Уголовные дела возбудила полиция Оулу днем ранее, 29 января.
— Пограничная служба получила сигнал тревоги от устройства технического наблюдения вблизи восточного пограничного пункта, и на основании этого патруль пограничной службы задержал четырех иностранцев по подозрению в совершении преступления на государственной границе, — говорится в материале.
По информации Yle, несмотря на официально закрытую уже три года границу, граждане Финляндии продолжают пересекать ее и работать на российской территории в рамках договора об аренде. Работы проводятся на участке Сайменского канала.
16 января трое немецких туристов на снегоступах незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией в районе горнолыжного курорта Пальякка в Куусамо. После этого их задержал патруль местной пограничной охраны. Во время допроса туристы рассказали, что пересекли границу между странами из любопытства.