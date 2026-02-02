Четырех сутенеров, пытавшихся сбежать в Россию, задержали на финской границе

16 января трое немецких туристов на снегоступах незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией в районе горнолыжного курорта Пальякка в Куусамо. После этого их задержал патруль местной пограничной охраны. Во время допроса туристы рассказали, что пересекли границу между странами из любопытства.