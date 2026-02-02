От грибка до моллюска: терапевт раскрыла опасность общих полотенец

KP.RU рассказал, что полотенца для ванной могут хранить в себе микробы и даже плесневые грибы, которые невозможно заметить невооруженным взглядом. Даже внешне сухое полотенце может сохранять влагу в местах переплетения нитей, где затем формируются колонии микроорганизмов. Значимым маркером является потеря цвета на отдельных участках, что часто указывает на развитие плесневых грибов.