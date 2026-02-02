Ричмонд
От грибка до моллюска: терапевт раскрыла опасность общих полотенец

Терапевт Тен: полотенце может стать источником заражения акне.

Источник: Комсомольская правда

Общее полотенце даже с членами одной семьи может стать источником распространения инфекций. Об этом предупредила в разговоре с NEWS.ru терапевт Зарема Тен.

— Через общие полотенца передаются грибковые инфекции кожи, разноцветный лишай, золотистый стафилококк, контагиозный моллюск, бактерии, вызывающие акне, и вирусы дерматита, — перечислила доктор.

По словам терапевта, у каждого члена семьи должно быть отдельное полотенце. Менять их рекомендуется каждые два дня.

KP.RU рассказал, что полотенца для ванной могут хранить в себе микробы и даже плесневые грибы, которые невозможно заметить невооруженным взглядом. Даже внешне сухое полотенце может сохранять влагу в местах переплетения нитей, где затем формируются колонии микроорганизмов. Значимым маркером является потеря цвета на отдельных участках, что часто указывает на развитие плесневых грибов.