Украинcкая теннисистка Олейникова отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA

Украинская теннисистка Александра Олейникова заявила, что отказывается участвовать в совместной фотосессии и пожимать руку своей венгерской сопернице Анне Бондар на турнире в Румынии.
По ее словам, такое решение она приняла из-за того, что спортсменка из Венгрии участвовала в выставочных соревнованиях в России в 2022 году.
Бондар, занимающая 64-е место в мировом рейтинге, с которой Олейникова встретится 3 февраля во втором круге турнира в Клуж-Напоке, в декабре 2022 года выступала на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.
Украинская теннисистка отметила, что готова пожать руку Бондар в будущем, если она «публично признает свою ошибку и извинится перед украинским народом», пишет РБК.
В декабре 2024 года Олейникову заставили сменить игровую форму из-за ее поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На одежде теннисистки был размещен адрес сайта для сбора средств на закупку дронов для ВСУ. Олейникова сообщила, что после победы над россиянкой Алевтиной Ибрагимовой со счетом 6:4, 6:0 в матче турнира категории WTA 125 куратор попросил ее сменить форму.