Украинcкая теннисистка Олейникова отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA

В декабре 2024 года Олейникову заставили сменить игровую форму из-за ее поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На одежде теннисистки был размещен адрес сайта для сбора средств на закупку дронов для ВСУ. Олейникова сообщила, что после победы над россиянкой Алевтиной Ибрагимовой со счетом 6:4, 6:0 в матче турнира категории WTA 125 куратор попросил ее сменить форму.