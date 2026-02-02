Правительство РФ утвердило сроки оказания помощи при выявлении онкологии

Согласно новому постановлению правительства, если у пациента есть подозрение на онкологическое заболевание, консультация врача должна быть проведена в течение трёх рабочих дней. Это необходимо для оперативного выявления и лечения раковых опухолей на ранних стадиях.
Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, диагностические инструментальные и лабораторные исследования должны быть завершены не позднее семи рабочих дней после назначения обследования врачом.
При обнаружении злокачественной опухоли лечащий врач должен направить пациента в специализированное медицинское учреждение. Диспансерное наблюдение должно быть установлено в течение трёх рабочих дней с момента постановки диагноза.
