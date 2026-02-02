Ричмонд
Правительство РФ утвердило сроки оказания помощи при выявлении онкологии

В России обязали врачей обследовать пациентов на рак в конкретные сроки.

Источник: Комсомольская правда

Согласно новому постановлению правительства, если у пациента есть подозрение на онкологическое заболевание, консультация врача должна быть проведена в течение трёх рабочих дней. Это необходимо для оперативного выявления и лечения раковых опухолей на ранних стадиях.

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, диагностические инструментальные и лабораторные исследования должны быть завершены не позднее семи рабочих дней после назначения обследования врачом.

При обнаружении злокачественной опухоли лечащий врач должен направить пациента в специализированное медицинское учреждение. Диспансерное наблюдение должно быть установлено в течение трёх рабочих дней с момента постановки диагноза.

Ранее KP.RU сообщил, что врач-онколог назвал основные обследования, которые стоит проходить регулярно для своевременного выявления возможных опухолей.