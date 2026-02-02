Названы самые полезные продукты для женского здоровья

Правильное питание способно существенно повлиять на женское здоровье, о том, какие продукты важно добавить в рацион, сообщила в беседе с aif.ru врач-репродуктолог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева.
— Потребление сои связано со снижением риска развития рака молочной железы, облегчением менопаузальных симптомов. А ежедневное потребление 50 граммов молотого льняного семени у женщин в постменопаузе приводило к значительному снижению частоты и интенсивности приливов, — перечислила доктор.
Специалист также рекомендовала чаще есть сухофрукты, ягоды и кунжут. А в качестве гарниров выбирать чечевицы, фасоль и цветную капусту.
Врачи отмечают, что тыквенный суп-пюре и овсяная каша с семенами чиа — идеальные зимние завтраки для поддержки иммунитета. Полезно также и употребление овсянки, а вот от колбас и сосисок рекомендуется отказаться, передает RT.