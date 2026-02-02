The Times: ФИФА не собирается снимать бан с России после слов Инфантино

Несмотря на высказывания президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости обсуждения возвращения российских команд на международную арену, Совет Международной федерации футбола (ФИФА) пока не планирует пересматривать вопрос об отстранении России. Об этом сообщает издание The Times.
2 февраля Инфантино выразил мнение, что отстранение России не принесло ожидаемых результатов, и предложил вновь поднять вопрос о возможном возвращении российских сборных.
Тем не менее, по сведениям журнлистов, ФИФА не намерена в ближайшее время обсуждать данную тему, опасаясь негативной реакции со стороны европейских государств.
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и российские клубы от участия в соревнованиях, проводимых этими организациями. В результате российские клубы не могут играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а мужская сборная лишилась возможности побороться за путевку на чемпионат мира 2022 года. Также российские футболисты пропустили чемпионат Европы 2024 года и не были допущены к процедуре жеребьевки чемпионата мира 2026 года.
Следующим крупным международным соревнованием под эгидой ФИФА, в котором российские футболисты не примут участия, станет чемпионат мира 2026 года, который состоится летом 2026 года в США, Мексике и Канаде.