The Times: ФИФА не собирается снимать бан с России после слов Инфантино

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и российские клубы от участия в соревнованиях, проводимых этими организациями. В результате российские клубы не могут играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а мужская сборная лишилась возможности побороться за путевку на чемпионат мира 2022 года. Также российские футболисты пропустили чемпионат Европы 2024 года и не были допущены к процедуре жеребьевки чемпионата мира 2026 года.