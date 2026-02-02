Терапевт ответила, при какой температуре зимой не стоит выходить на улицу

Зимой очень важна активность на свежем воздухе, однако, в случае сильных морозов, лучше остаться дома. Об этом сообщила изданию aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
— При температуре −15 можно быть на улице от 40 минут до часа. При −20 — желательно ограничиться 15−20 минутами. При −25 и ниже лучше остаться дома, особенно при плохом самочувствии.
Она напомнила, что за полчаса до выхода необходимо смазать кремом лицо, чтобы защитить кожу. А вот употребление алкоголя, напротив, повышает вероятность обморожений.
Тем временем RT передает, что морозная погода сохранится в столичном регионе в течение всей недели. В среду и четверг по ночам в Москве прогнозируется −20…-22 градуса, днём — до −17 градусов. Таким образом, температура будет ниже климатической нормы. В пятницу, 6 февраля, в столице вновь ожидаются снегопады.